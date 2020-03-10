Son dakika: TOKİ Sakarya kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ Sakarya evleri kura çekilişi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. 100 bin konut projesi için Sakarya TOKİ kura çekilişi için nefesler tutuldu. Bugün erken saatlerde başlayacak olan kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Sakarya ilimize yapılan TOKİ konutları, yapıacak çekilişin ardından sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Sakarya kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, bugün gerçekleşecek olan çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Sakarya şehrimize inşa edilen konutlar, sahiplerini saat 11:00'de başlayan çekiliş ile buluyor.

Canlı yayın başladığında Sakarya kura çekilişini haberimizden izleyebilirsiniz.