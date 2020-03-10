Survivor'da kim elendi? Survivor'da elenen yarışmacılar kimler oldu? 10 Mart Salı Survivor SMS oylaması sıralaması sonuçları

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'de bu hafta eleme gecesi ve ada konseyi heyecanı yaşanıyor. Her hafta Salı günü elemelerin yapıldığı yarışmada şuanda eleme oyunu gerçekleştiriliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün ilk eleme adayı ünlüler takımından Aşkım olmuştu. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı 10 Mart Salı bugünkü bölümde eleme oyunu neticesinde potaya giren diğer iki isim belli olacak. Survivor izleyicileri bu akşam eleme öncesi Acun Ilıcalı'nın duyurusunun ardından SMS sıralamasında kimin en yüksek ve en düşük oy aldığını öğrenecekler. Peki, Survivor 2020'de kim elendi, elenecek? 10 Mart Salı Survivor 2020 SMS oylaması sıramalamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SURVİVOR ELENEN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

Survivor'da bu akşam toplanacak olan ada konseyi ile birlikte dokunulmazlığını kaybeden ünlülerden bir kişi yarışmaya veda edecek. Hatırlanacağı üzere haftanın ilk ada konseyinde ünlüler takımı birinci eleme adayı olarak Aşkım'ın ismini yazmışlardı.