Tıp Bayramı 2020 ne zaman? 2020 yılında Tıp Bayramı hangi güne denk geliyor?

Sağlık alanında çalışanların Tıp Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de tıp alanından çalışanların sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. Bugünde sağlık çalışanı yakınlarınıza en güzel mesajlar ve farklı hediye seçenekleri yine en çok aranan başlıklar arasında yer alacak. Geçmişten günümüze kutlanmaya devam eden Tıp Bayramı ne zaman? 2020 yılında Tıp Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

TIP BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 2020

Sağlık çalışanları, hem bir kutlama hem de çalışanların yaşadığı sorunlara dikkat çekmede araç olarak kullanılan Tıp Bayramı 14 Mart 2020 tarihinde kutlanacak. 2020 yılında Tıp Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

TIP BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLADI?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

TIP BAYRAMI İLK KUTLAMASI

Tıp Bayramı için gerçekleştirilen ilk etkinlik 14 Mart 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da yapıldı. Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın öncülüğünde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.