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Kura Çekimi Sonuçları Açıklandı Mı? Kura Çekilişi kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

On binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen 100 konut projesi kura çekiliş sonuçları için heyecanlı geri sayım sona ermek üzere. Salı günü yapılan TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı yayınında, TOKİ konutları sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Sakarya kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? 100 Bin Konut Projesi kapsamında yapılan TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama işlemi ve TOKİ kura sonuçları ekranı giriş sayfası ile ilgili merak edilen tüm sorular haberimizde yer alıyor. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 10.3.2020 10:53 ABONE OL
TOKİ Sakarya Kura Çekimi Sonuçları Açıklandı Mı? 2020 Sakarya Kura Çekilişi kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

Türkiye'de her kesimden insanın ev sahibi olabilmesi için başlatılan TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında her bölgemizde inşa edilen TOKİ konutları, yapılan çekilişler ile sahiplerini buluyor. Son olarak bugün, TOKİ Sakarya kura çekiliş sonuçları canlı yayında yapılacak çekiliş ile sahiplerini buluyor. Peki, Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sakarya'da inşa edilen TOKİ evleri için sorgulama işlemi yaparken, takip edilmesi gereken adımlar var. Haberimizde, Sakarya TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi ve e-devlet ile sorgulama ekranına erişim için yapmanız gerekenler yer alıyor. İşte, binlerce Sakaryalının heyecanla beklediği Sakarya TOKİ kura çekilişi isim listesi öğrenme ve çekiliş sonuçlarına ilişkin detaylar…

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Sakarya şehrimize inşa edilen konutlar, sahiplerini saat 11:00'de başlayan çekiliş ile buluyor.

Canlı yayın başladığında Sakarya kura çekilişini haberimizden izleyebilirsiniz.

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TOKİ Sakarya Kura Çekimi Sonuçları Açıklandı Mı? 2020 Sakarya Kura Çekilişi kazananlar isim listesi sorgulama ekranı
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