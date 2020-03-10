Tribün lideri cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

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İstanbul Güngören'de 2017'de, Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altunkaynak'ın 23 Aralık 2017'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi'nde, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan ve ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürülen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına 7 şüphelinin ise serbest bırakılmasına karar verdi. Cinayetin, tribün rantı sebebiyle işlendiği iddia edildi. Tetikçinin ise cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.