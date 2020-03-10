Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tribün lideri cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Tribün lideri cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Tribün lideri cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
İstanbul Güngören'de 2017'de, Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altunkaynak'ın 23 Aralık 2017'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi'nde, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan ve ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürülen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına 7 şüphelinin ise serbest bırakılmasına karar verdi. Cinayetin, tribün rantı sebebiyle işlendiği iddia edildi. Tetikçinin ise cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tribün lideri cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA