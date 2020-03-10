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Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede de tehdit etti: "Sevgiline giydireceğim"

'de yaşanan koca dehşetinde flaş gelişme yaşandı. Tutuklu zanlının mahkemede sarfettiği sözler şoke etti. Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak, ayağının sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi (35), tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşmasında, genç kadını, sevgilisini kastederek, "Kocana söyle giydireceğim ona" diyerek, tehdit etti. Sinir krizi geçiren kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte yaşanan olayın ayrıntıları ve mahkemede sarfedilen sözler...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 13:39 ABONE OL
Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede de tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim

Olay, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde 27 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili tartışamaya başladı. Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalırken, Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

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Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede de tehdit etti: "Sevgiline mini etek giydireceğim"
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