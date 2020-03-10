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: Ünlü uzmanı Prof. Dr. 'den depreme ilişkin flaş açıklamalar! “Şüphelendiğimiz fay…”

Ülkemizin fay hatları içerisinde bulunması birçok depremi de beraberinde getiriyor. Art arda depremlerin yaşanması vatandaşların son depremler listesini araştırmasına neden olurken öte yandan uzman isimlerin açıklamaları da merak ediliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde yaşanan 3.9'luk depreminin ardından ünlü uzmanı Prof. Dr. açıklamalarında bulundu. "Yalova'daki bu deprem, 'da kırılma beklenen Adalar fayına yakın bir noktada meydana geldi. Eğer bu sarsıntı gerçekten bu fay üzerindeyse Adalar fayı ucundan çatırdıyor demektir." şeklinde konuşan ünlü uzman Yalova'daki depremin Adalar kolu yakınında olduğu için dikkate alınması gerektiğini belirtti. İşte ünlü uzmandan açıklaması!

Giriş Tarihi: 10.3.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 08:58 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin flaş açıklamalar! “Şüphelendiğimiz fay…”

Geçtiğimiz gün 'da meydana gelen ve dahil çevre illerde de hissedilen depremin ardından vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. En son nerede olduğunu merak edenlerin sayısı giderek artarken öte yandan uzmanların deprem ile ilgili açıklamaları araştırılıyor. Son olarak deprem ile ilgili açıklamaları ile konuşulan Prof. Dr. önceki gün meydana gelen 3.9'luk Yalova deprem ile ilgili açıklamalarında bulundu. Sıkıntılı bir yer olduğu belirtilirken depremin Adalar kolu üzerinde olması o ve çevre bölgeler için de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yer itibarıyla sıkıntılı olduğu ünlü uzman tarafından belirtilirken Prof. Dr. Naci Görür konu ile ilgili son dakika açıklamalarını sürdürdü.

İşte o açıklamalar!

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SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin flaş açıklamalar! “Şüphelendiğimiz fay…”
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