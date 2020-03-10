SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin flaş açıklamalar! “Şüphelendiğimiz fay…”

Geçtiğimiz gün Yalova'da meydana gelen ve İstanbul dahil çevre illerde de hissedilen depremin ardından vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. En son nerede deprem olduğunu merak edenlerin sayısı giderek artarken öte yandan uzmanların deprem ile ilgili açıklamaları araştırılıyor. Son olarak deprem ile ilgili açıklamaları ile konuşulan Prof. Dr. Naci Görür önceki gün meydana gelen 3.9'luk Yalova deprem ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Sıkıntılı bir yer olduğu belirtilirken depremin Adalar kolu üzerinde olması o ve çevre bölgeler için de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yer itibarıyla sıkıntılı olduğu ünlü uzman tarafından belirtilirken Prof. Dr. Naci Görür konu ile ilgili son dakika açıklamalarını sürdürdü.

İşte o açıklamalar!