Yenikapı şovu resmi olarak çöktü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi mart ayı ilk oturumu Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşti. 23 Haziran seçiminden sonra Yenikapı'da 'makam arabası' diyerek hizmet araçlarını toplayıp şov yapan İmamoğlu'nun söylemlerine yönelik kurulan Yenikapı Araçlarını Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. CHP ve İYİ partili komisyon üyelerinin muhalefet şerhi düştüğü raporun tespit ve değerlendirme kısmında "İhtiyaç fazlası olarak sergilenen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir" denildi.