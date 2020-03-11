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Haberler Yaşam Haberleri 12 Mart 2020 İstiklal Marşı’nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı

2020 ’nın kabulü ve İstiklal Şairi ’un hayatı

'nın kabulü her yıl 'un hayatı ile anıldığı törenler ve etkinliklerle tarihinde anılmaya devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Anadolu işgal altında iken halkın vatan millet sevgisini vurgulamak için marş yazılma fikri ortaya atılmış ve bunun üzerine ödüllü bir yarışma düzenlenmişti. Yarışmaya katılanlardan ise Kurtuluş Savaşının anlamını ve milletin bağımsızlık isteğini dile getirecek dizeleri yazmalarıydı. Dönemin ünlü şairi, Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya dahil olmasıyla BMM 12 Mart 1921 tarihli oturumunda oy çokluğuyla bu dizeleri milli marş olarak kabul etmiş oldu. Peki, İstiklal Marşı'nın kabulü kısaca nasıl oldu? İşte 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 12:19 ABONE OL
12 Mart 2020 İstiklal Marşı’nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı

'nın kabulü her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk milleti tarafından anılmaya devam ediyor. 1921 yılında düzenlenen bir yarışma ile ülkemize yakışır bir marşın yazılması amaçlı düzenlenen yarışma ile dönemin ünlü şairi 'un yazdığı dizeler tarihinde kabul edilmişti. 41 mısra ve 12 kıtadan oluşan İstiklal Marşı; bağımsızlık, savaş, medeniyet, inanç, maneviyat, cesaret, kahramanlık ve umut gibi temalar üzerine örülmüştü. Bununla beraber her yıl Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ülkemizde bu anlamlı gün coşku ile anılmaya devam ediyor. Peki, İstiklal Marşı'nın kabulü kısaca nasıl oldu? İşte 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı…

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ 99. SENESİNDE MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI İLE ANILIYOR!

Maarif Vekaleti, Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin millî bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla 1921'de bir güfte yarışması düzenledi. Yarışmaya toplam 724 şiir katıldı. Eser gönderenler arasında Kazım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı. "Çanakkale Şehitleri" ve "Bülbül" gibi şiirlerin sahibi Mehmet Akif'in "Milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini" düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ve diğer detaylar için haberimizin devamını ziyaret ediniz...

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12 Mart 2020 İstiklal Marşı’nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı
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