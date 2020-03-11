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4 yaşındaki çocuk 6 aylık kardeşini 3. kattan düşürdü

Giriş Tarihi: 11.3.2020 ABONE OL
4 yaşındaki çocuk 6 aylık kardeşini 3. kattan düşürdü
İstanbul'da 6 aylık bir bebek iddiaya göre 4 yaşındaki kardeşinin kucağından kayarak 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Akıllara durgunluk veren olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evin 3. katında oturan iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y., dün akşam saatlerinde evdeki bazı eşyaları balkondan attı. Anne Ayşe Y., sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeği E.C.Y.'yi evde bırakarak aşağı indi. Annesinin evden ayrılmasından sonra A.C.Y., kardeşi E. C. Y.'yi balkona çıkardı. Anne, oğlunun attığı eşyaları toplarken, balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağındaki 6 aylık kardeşi 3. kattan düştü. Anne sinir krizi geçirirken bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeğin durumunun ağır olduğu belirlenirken, anne hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.
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4 yaşındaki çocuk 6 aylık kardeşini 3. kattan düşürdü
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