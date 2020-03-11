Akdeniz'de korkutan deprem! İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum'da da hissedildi; AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi...

İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum gibi yerleşim yerlerinde de hissedilen depremin şiddetini AFAD da 3.8 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına göre depremin saati 05:28, derinliği ise 15.00 km. Dün Kars'ta meydana gelen depremden sonra bu sabah da Girit açıklarında gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.
İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ! (KANDİLLİ VE AFAD)
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 12.03.2020, 05:28:02 TSİ
Enlem : 34.3930 N
Boylam : 24.4620 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/VpbUKVo99e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi