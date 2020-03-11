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Akdeniz'de korkutan ! İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum'da da hissedildi; AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre Akdeniz'de Girit açıklarında 3.8 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem İzmir'de, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.8 olarak açıklarken derinliği 16.1 km, deprem saatini de 05:27 olarak açıkladı. İşte son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 06:57 ABONE OL
Akdeniz'de korkutan deprem! İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum'da da hissedildi; AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi...

İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum gibi yerleşim yerlerinde de hissedilen depremin şiddetini AFAD da 3.8 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına göre depremin saati 05:28, derinliği ise 15.00 km. Dün Kars'ta meydana gelen depremden sonra bu sabah da Girit açıklarında gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ! (KANDİLLİ VE AFAD)

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Akdeniz'de korkutan deprem! İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum'da da hissedildi; AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi...
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