Alman doktorun oyunu tutmadı

Almanya'da doğup büyüyen Ayfer Sarıca ve eski eşi Şenol Gümüş'ün 8 yaşındaki çocukları Kaan Gümüş, Almanya'da geçirdiği epilepsi krizi sonrası gittiği hastanede tedavi altına alındı. Hastanede çeşitli sebeplerle gitmesine izin verilmeyen Kaan bir ay burada kaldı. Verilen ilaçların yan etkileri nedeniyle agresiflik göstermeye başladı. Bunu bir koz olarak kullanan doktor çocuğu yoğun bakıma alma bahanesiyle yatağa bağlamak için izin istedi. Aile bunu yalnızca bir günlük kabul etti ve bir kağıda imza attı. Doktor aileye bunun mahkeme yoluyla olması gerektiğini söyledi. Ertesi gün gelen mahkeme heyetinin ardından bunun bir oyun olduğunu fark eden aile çocuklarını başka bir hastaneye götürmek istedi. Ancak çocukları Alman polisinin zoruyla ellerinden alındı. Kaan, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilerek Samsun'da tedavi altına alındı.Kaan'ın annesi Ayfer Sarıca, "Gerekirse çocuğumun tedavisi bitene kadar dönmeyeceğim. Yatağa bağlamalarını bu yaşananları biri bana anlatsaydı inanmaz gülerdim. Ama oyunla oluyormuş. Benden almaya çalıştılar çocuğumu. Almanya'da şöyle bir şey var. Benim oğlumun geliri var. Oğlum özel okula gidiyor. Bunların hepsi devletten daha fazla para getiren şeyler. Bu parayı aile dışarıya harcamasın diye böyle hasta çocukları almaya çalışıyorlarmış. Artık onlara olan güvenim kalmadı" diye konuştu.VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya İnce, "Hiçbir epilepsi hastasını bağlayarak tedavi etmiyoruz biz. Ancak şöyle olabilir. Kişinin yataktan düşme, kendine zarar verme gibi nöbeti çok hareketli konbineyse düşünülebilir ama burada da kesinlikle esas olan hastayı bağlamak değil nöbeti kontrol etmektir" ifadesini kullandı.

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