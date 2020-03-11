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SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyada infial yaratmıştı! 'da otizmli genci döven şüpheli tutuklandı

'da yaşanan ve sosyal medyada infial yaratan otizmli gencin darp edilmesi olayına ilişkin son dakika haberi geldi. Bilindiği gibi, O.M. isimli şahıs, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan 'i darp etmişti. Yaşanan bu gelişme büyük tepki çekmiş ve emniyet güçleri hemen harekete geçmişti. Gelen son dakika haberine göre, gözaltına alınan O. M., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.3.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 15:58 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyada infial yaratmıştı! Avcılar'da otizmli genci döven şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Avcılar'daki Cihangir Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana gelen olayda O.M., kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i tartaklayarak dövdü. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında dün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne götürülürken ifadesi alındı. Mernis kayıtlarında adresinin görülmediği, ailesinin yanında kaldığı ancak, babası veya ailesinden birisinin adına sabit bir fatura da bulunamadığı belirtildi.

SON DAKİKA: TUTUKLANDI!

O.M. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli O.M.'nin kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı. Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konularnıı göz önünde bulundurarak, O.M.'nin gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini belirtilmişti.

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