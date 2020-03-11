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Aynı kadına aşık oldular sonu cinayetle bitti!

'nın Yüreğir ilçeisnde işlenen cinayetin nedeni ortaya çıktı. Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalanırken cinayeti aynı kadını sevdikleri için işlediği ileri sürüldü. Tahsin A.'nın S.D. (40) isimli bir kadını sevdiği, öldürülen Hasan Erdemci'nin de bu kadını sevdiği cinayetin de bu nedenle işlendiği öne sürüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.3.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 11:28 ABONE OL
Aynı kadına aşık oldular sonu cinayetle bitti!

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evden işe gitmek için çıkan Hasan Erdemci'ye (45), sokak ortasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı. Polis ekipleri, 2 boş kovan ve 3 mermi çekirdeği buldu.

AYNI KADINI SEVDİĞİ İÇİN...

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri mahallede geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahsı iddiaya göre Tahsin A.(49) isimli bir şahsın öldürdüğü belirlendi. Ayrıca Tahsin A.'nın S.D. (40) isimli bir kadını sevdiği, öldürülen şahsın da bu kadını sevdiği cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü. Polis bu iddialar üzerine Tahsin A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra zanlıyı Cumhuriyet Mahallesinde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda cinayet işlediğini kabul etmedi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Aynı kadına aşık oldular sonu cinayetle bitti! | Video

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Aynı kadına aşık oldular sonu cinayetle bitti!
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