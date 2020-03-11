‘Çocuğu bağırdığı için öldürdüm’

İzmir'deki korkunç olay, 3 Şubat Pazartesi günü Menemen ilçesinde 2 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Daireden gelen bebek ağlama sesi üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki oğlu Muhammed'i de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin yanı başında sürekli ağlayan 1.5 yaşındaki diğer çocuğu gören komşular polisi aradı. Olayla ilgili ailenin alt kat komşuları H.E. ile oğulları Ş.E. ve O.E. gözaltına alınıp, tutuklandı. Ancak 3 şüpheliden alınan kan örnekleri uyuşmayınca serbest bırakıldılar.Ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Öldürülen kadının çalınan cep telefonunun bir telefoncuya, yüzüklerinin ise bir kuyumcuya satıldığı tespit edildi. Şüphelinin, ikinci el telefon alım satımı yapılan iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Polis zanlının Suriye uyruklu Yasin Mihaviş (30) olduğunu belirledi. Mihaviş gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden zanlı, "Paraya ihtiyacım vardı. Aileyi tanıyordum ve altınları olduğunu biliyordum. Cinayet sırasında kadını bıçaklarken, 5 yaşındaki oğlu bağırıp ağlamaya başladı. 'Komşular duyup gelir' diye korktum. Çocuğu da bu yüzden boğdum" dedi.

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