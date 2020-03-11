Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs (corona virüsü) aşı ve tedavi çalışmalarında son durum ne?

Corona virüsü aşısı bulundu mu? COVID-19 adıyla bilinen Corona virüsünün ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı. Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede çevre ülkelere yayılan virüs için tedavi yöntemleri ve aşı çalışmaları devam ediyor. Corona virüsünün özellikle 60 yaş üstü kesim, kalp ya da kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan ve bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlar için ciddi risk teşkil ettiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar korona virüsten korunma yöntemleri için aşı çalışmalarını hızlandırırken salgından korunma yöntemleri için sürekli bilgilendirme yapıyor. Peki Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs tedavi ve aşı çalışmalarında son durum nedir? İşte detaylar…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada yayılmaya devam ediyor. Haberimizde, Corona virüs aşısı ve tedavi yöntemlerine dair detaylı bilgiler yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı, korona virüsünden korunma yollarını içeren ve Corona virüsünden nasıl korunuruz sorusunu yanıtlayan birçok paylaşımda bulundu.

İşte corona virüsü aşısı ve tedavisi ile ilgili detaylar…