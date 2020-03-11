Corona virüsten korunmak için kolonya alkol oranı kaç olmalı? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü?

Corona virüsü korunma yolları ile ilgili tüm detaylar ülkemizde bir vakanın tespit edilmesi sonrasında araştırma konusu haline gelirken uzmanların limon kolonyası tavsiyesi üzerine birçok market zinciri stoklarının tükenmeye başladığı açıklamalarında bulundu. Bununla ilgili olarak "Kolonya Corona virüsü öldürür mü, virüsten korur mu? Gibi birçok araştırma internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, kolonya corona virüsü öldürür mü? Korona virüsten korunmak için kolonya alkol oranı kaç olmalı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

KOLONYA ALKOL ORANI CORONA VİRÜSÜNE ETKİ EDER Mİ? DEZENFEKTAN MI?

Birçok uzman tarafından Corona virüsü korunma yollarının başında gelen limon kolonyası alkol oranı 80 derecenin üzerinde olması gerektiği duyurulmuştu. Ülkemizde vakaya rastlanması ile binlerce vatandaş tedbirleri güçlendirmeye başladı. Peki, Kolonya koronavirüsten korur mu?

İşte detaylar…