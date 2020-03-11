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Corona virüsten korunmak için kolonya alkol oranı kaç olmalı? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü?

Kolonya corona virüsünü öldürür mü sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen son dakika haberi ile ülkemizde de Covid-19 salgınına yakalanmış bir kişinin tespit edildiği duyurulmuştu. Bunun üzerine binlerce vatandaş alınabilecek tedbirleri ve önlemleri araştırmaya başladı. Corona virüsü korunma yollarının başında gelen ve neredeyse tüm evlerde bulunan limon kolonyası ile ilgili detaylar ise merak konusu haline geldi. Bazı uzmanların tavsiyeleri sonrası marketleri stoklarının tükendiği haberleri gelmeye başladı. Peki, 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü? virüsten korunmak için kolonya alkol oranı kaç olmalı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 16:45 ABONE OL
Corona virüsten korunmak için kolonya alkol oranı kaç olmalı? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü?

Corona virüsü korunma yolları ile ilgili tüm detaylar ülkemizde bir vakanın tespit edilmesi sonrasında araştırma konusu haline gelirken uzmanların limon kolonyası tavsiyesi üzerine birçok market zinciri stoklarının tükenmeye başladığı açıklamalarında bulundu. Bununla ilgili olarak "Kolonya Corona virüsü öldürür mü, virüsten korur mu? Gibi birçok araştırma internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, kolonya corona virüsü öldürür mü? virüsten korunmak için kolonya alkol oranı kaç olmalı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

KOLONYA ALKOL ORANI CORONA VİRÜSÜNE ETKİ EDER Mİ? DEZENFEKTAN MI?

Birçok uzman tarafından Corona virüsü korunma yollarının başında gelen limon kolonyası alkol oranı 80 derecenin üzerinde olması gerektiği duyurulmuştu. Ülkemizde vakaya rastlanması ile binlerce vatandaş tedbirleri güçlendirmeye başladı. Peki, Kolonya koronavirüsten korur mu?

İşte detaylar…

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Corona virüsten korunmak için kolonya alkol oranı kaç olmalı? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü?
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