Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Belçika metrosunda dehşete düşüren corona virüsü görüntüleri

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan corona virüsü son dakika haberleri peş peşe geliyor. Koronavirüs Avrupa'da yüzlerce ölümün yaşanmasına sebep olurken, Belçika'nın Brüksel kentinde bir metroda yaşanan olay pes dedirtti. Covid-19 salgını adı ile bilinen corona virüs tüm dünyayı etkisi altına almışken Belçika'da çekilen görüntü dünyada şok etkisi yarattı. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan görüntülerde yüzünde maske bulunan erkek yolculardan biri elini defalarca ağzına götürüp metroda bulunan direklere sürdü. Yolcunun bu tuhaf hareketi, başka bir yolcu tarafından görüntülendi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

BELÇİKA METROSUNDA DEHŞETE DÜŞÜREN CORONA VİRÜS GÖRÜNTÜLERİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs son dakika haberleri gündemde yakından takip ediliyor. İşte Belçika metrosunda dehşete düşüren corona virüs görüntüleri ile ilgili son dakika haberi!