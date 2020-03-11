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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! metrosunda dehşete düşüren corona virüsü görüntüleri

metrosunda dehşete düşüren corona virüs görüntüleri gündemde yer edindi. Dünyayı etkisi alan ve 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni adıyla Covid-19 salgını hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada kısa sürede yayınlan görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Belçika metrosunda çekildiği belirtilen görüntüde maskeli genç bir adam ekrana yansıyor. Kamera kayıtlarına saniye saniye yansıyan görüntüde genç adam maskesini çıkarıp elini diline götürüyor ve metrodaki tutunma direklerine sürüyor. İşte Belçika metrosunda dehşete düşüren corona virüs görüntülerine ilişkin son dakika bilgileri…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 13:01 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Belçika metrosunda dehşete düşüren corona virüsü görüntüleri

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan haberleri peş peşe geliyor. Koronavirüs Avrupa'da yüzlerce ölümün yaşanmasına sebep olurken, 'nın Brüksel kentinde bir metroda yaşanan olay pes dedirtti. Covid-19 salgını adı ile bilinen corona virüs tüm dünyayı etkisi altına almışken Belçika'da çekilen görüntü dünyada şok etkisi yarattı. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan görüntülerde yüzünde maske bulunan erkek yolculardan biri elini defalarca ağzına götürüp metroda bulunan direklere sürdü. Yolcunun bu tuhaf hareketi, başka bir yolcu tarafından görüntülendi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

BELÇİKA METROSUNDA DEHŞETE DÜŞÜREN CORONA VİRÜS GÖRÜNTÜLERİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs son dakika haberleri gündemde yakından takip ediliyor. İşte Belçika metrosunda dehşete düşüren corona virüs görüntüleri ile ilgili son dakika haberi!

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Belçika metrosunda dehşete düşüren corona virüsü görüntüleri
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