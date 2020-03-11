Emekli albayı da dolandırdılar

Emekli Pilot Albay Gürtaç Kayapınar (50), yatırım amacıyla Arnavutköy'den arsa almak istedi. 3 yılda 1 milyon 95 bin lira ödemesine rağmen tapusunu alamayan Kayapınar dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Gürtaç Kayapınar'ın avukatı şikayet dilekçesinde olayı şöyle anlattı: "Halen sivil bir havayolu şirketinde pilot olan Gürtaç Kayapınar bir yakını vasıtasıyla Mustafa Tunç'la tanıştı. Tunç, nakit parası olduğunu öğrendiği Gürtaç Kayapınar'ı, hemşerisi Erkan Topçu ile tanıştırdı. Erkan Topçu ve Mustafa Tunç, zamanla Gürtaç Kayapınar'ın kendilerine güvenmelerini sağladı. Mustafa Tunç 2017 Haziran ayında Erkan Topçu'yla birlikte Gürtaç Kayapınar'ın yanına gelerek Arnavutköy'de 7 bin metrekare kelepir bir arsa olduğunu, bedelini 950 bin liraya düşürebildiklerini, Arnavutköy Belediyesi'ne ait arsayı Milli Emlak'tan satın alabileceklerini söyledi. Mustafa Tunç ile Erkan Topçu'ya inanan Kayapınar da 3 yılda peyderpey 1 milyon 95 bin lira ödeme yaptı. Gürtaç Kayapınar parayı yatırdığı halde bir türlü tapunun çıkmaması üzerine ödediği paraları geri istedi. Erkan Topçu ve Mustafa Tunç, ortadan kayboldu". Avukat, dava dilekçesine banka dekontlarını da ekledi.

BUGÜN NELER OLDU