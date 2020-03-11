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Evinin önünde yaktığı anız canına mal oldu

Giriş Tarihi: 11.3.2020 ABONE OL
Evinin önünde yaktığı anız canına mal oldu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Göçkün köyünde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Evinin önünde temizlik yapan Satiye İrgin (69) topladığı çöpleri ve kuru otları ateşe verdi. Gece şiddetli rüzgarın da etkisiyle yakılan anız tekrar kıvılcım oluşturdu. Kıvılcımlar, İrgin'e ait eve sıçradı. Camdan atlayıp kaçmak isteyen talihsiz kadın feci şekilde yandı. Alevler bitişikteki Niyazi Küm'e ait eve de sıçradı. Komşularının yangını fark etmesi sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Çıkan yangında İrgin hayatını kaybetti, Şerife İrgin ise yaralandı. Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında da Temel (82) ve Naciye Çelik (74) hayatını kaybetti.
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Evinin önünde yaktığı anız canına mal oldu
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