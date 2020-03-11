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’te dehşet evi... Ellerini ve ayaklarını bağlayarak...

'te dehşet evi... Yabancı uyruklu kişilerin elleri ve ayaklarını bağlanarak gasp edildiler. Gelen bilgilere göre Fatih'te kendilerine polisi süsü veren gaspçılar bir evde bulunan Afgan ve Pakistan uyruklu 5 kişiyi koli bandıyla bağladı. Yabancı uyruklu şahısların cep telefonu ve paralarını alan şahıslar, kaçmaya çalıştıkları sırada sokakta devriye gezen bekçilere yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.3.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 12:05 ABONE OL
Fatih’te dehşet evi... Ellerini ve ayaklarını bağlayarak...

Olay, dün gece Fatih Nişanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak bilinen bekçiler gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı. Şahıslar bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı. Bekçilerin 'Dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucu yakalanan Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G.'nin üst aramalarında üzerlerinde 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL para çıktı.



BEKÇİLER GBT SORGULAMASI YAPTIĞI ESNASINDA BİNADAN SESLER GELDİ

Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu. Çığlıkları duyan bekçiler binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı.

"POLİS BİZİ DÖVDÜ, TELEFON VE PARALARIMIZI ZORLA ALDI"

Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, "Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı" dedi. Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi. Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf ederken, şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih'te bulunan Kumkapı Polis Karakoluna götürüldü.

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Fatih’te dehşet evi... Ellerini ve ayaklarını bağlayarak...
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