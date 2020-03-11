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İstanbul- seferlerine geçici olarak ara verildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları () Taşımacılık Genel Müdürlüğü, nedeniyle İstanbul- seferlerine geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Türkiye ile arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara-Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de bir süre önce koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuşt

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.3.2020 16:48 ABONE OL
İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alınmaya devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin seferlerine, koronavirüs nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi.

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VAN-TAHRAN SEFERLERİ DE DURDURULMUŞTU

Diğer taraftan, Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara-Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de bir süre önce koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu" denildi.

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TRENLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ayrıca, virüse karşı tüm trenlerin dezenfekte edildiği belirtilerek, "Yüksek hızlı trenlerle günde 23 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray'da 430 bin ve Başkentray'da 39 bin yolcu taşıyan tüm trenlerin seferleri bitiminde günlük temizlikleri hijyen kurallarına uygun olarak detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs tehlikesi nedeniyle rutin temizliklerin yanı sıra insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte edilmektedir.

Öte yandan, koronavirüse karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra bireysel çabaların çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle, yolcular ve personel, el temizliğine ve diğer önerilere dikkatle uymaları konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş, videolarla bilinçlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi
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