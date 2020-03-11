Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'un göbeğinde meydana geldi! Taksim'de taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı

'un göbeğinde meydana geldi! Taksim'de taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı

Taksim Meydanı'nda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen genç bir kadına taksi çarptı. , Taksim Meydanı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yaralanan genç kadının yardımına sağlık ekipleri gelene kadar yakında bulunan bir otelin çalışanı koştu. Genç kadını gören bir otel çalışanı kadının yanına gelerek ambulans gelene kadar kadının elini tuttu, kadına moral vermeye çalıştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.3.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 11:19 ABONE OL
İstanbul'un göbeğinde meydana geldi! Taksim'de taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı

'un meydana gelen , saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Taksim Meydanı'ndan seyir halinde olan taksi sürücüsü , karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına çarptı. Taksinin çarptığı kadın havaya fırlayarak yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genç kadını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Vücudunda kırık tespit edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'un göbeğinde meydana geldi! Taksim'de taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA