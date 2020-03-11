İstanbul'un göbeğinde meydana geldi! Taksim'de taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı

İstanbul'un Taksim meydanında meydana gelen kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Taksim Meydanı'ndan Sıraselviler Caddesine seyir halinde olan taksi sürücüsü Kadir Gürkan, karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına çarptı. Taksinin çarptığı kadın havaya fırlayarak yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genç kadını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Vücudunda kırık tespit edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.