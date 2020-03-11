Kars’ta deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan son depremler bilgisine göre dün gece saatler 02.47'i gösterdiğinde Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Doğu Anadolu'nun Kars ilçesinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar '' En son deprem nerede ve ne zaman oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde hemen hemen her gün büyük veya küçük şiddetli depremler meydana geliyor. Bazıları çevre illerde hissediliyor. Peki en son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesi!

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ: EN SON DEPREM NEREDE VE NE ZAMAN OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen deprem bilgilerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, Kars depremi ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz…