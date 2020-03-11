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Kars’ta ! Kandilli ve listesi: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

ve 'nin listesinde Kars’ta yer alıyor. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti Kandilli ve AFAD tarafından 4 olarak açıklandı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, merkez üssünü Belencik Köyü, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar ‘’ En son deprem nerede ve ne zaman oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Peki En son deprem nerede ve ne zaman oldu? Kandilli ve AFAD ! İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan Kars depremi haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 12:23 ABONE OL
Kars’ta deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

ve 'dan bilgisine göre dün gece saatler 02.47'i gösterdiğinde Kars'ta 4.0 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Doğu Anadolu'nun Kars ilçesinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar '' En son deprem nerede ve ne zaman oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde hemen hemen her gün büyük veya küçük şiddetli depremler meydana geliyor. Bazıları çevre illerde hissediliyor. Peki en son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan !

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ: EN SON DEPREM NEREDE VE NE ZAMAN OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen deprem bilgilerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, Kars depremi ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz…

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Kars’ta deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?
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