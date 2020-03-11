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'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

'da kağıt toplayan kişiler, bir çöp konteynerinde cesedi buldu. Gördükleri manzara karşısında şoke olan gençler, durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri çöp konteynerinin etrafını çevrelerken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Bebeğin cesedi, otopsi için Kurumu'na gönderildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.3.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 18:09 ABONE OL
Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kartal'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi'nde kağıt toplayan kişiler bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedini gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çöp konteynerinin etrafını emniyet şeridi ile çevirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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