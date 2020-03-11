Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kartal'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi'nde kağıt toplayan kişiler bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedini gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çöp konteynerinin etrafını emniyet şeridi ile çevirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.