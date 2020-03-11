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’daki koronavirüs iddiaları ile ilgili son dakika açıklaması! Valilik

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında, ’deki ilk vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Bugün ise ’da koronavirüs görüldüğüne dair asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Kütahya Valiliği’nden son dakika açıklaması geldi. İşte o açıklama…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 23:26 ABONE OL
Kütahya’daki koronavirüs iddiaları ile ilgili son dakika açıklaması! Valilik corona virüsü…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Türkiye'deki ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Bugün ise Kütahya'da korona vakası görüldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Kütahya Valiliği tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

KÜTAHYA VALİLİĞİ'NDEN KORONAVİRÜS İDDİALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mart 2020 tarihinde ulusal yayın yapan TV kanallarında 'Kütahya'da korona virüs tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santralinde karantinaya alındı' şeklinde haber yayımlandığına dair asılsız haberlerin sosyal medyada yer aldığı görülmüştür. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Yardım Merkezi ve hastanelerde yapılan araştırmada böyle bir vakanın olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal medyada yer alan fotoğrafın photoshop yapılarak sosyal medyaya servis edildiği tahmin edilmektedir. Bu haber gerçeği yansıtmamakta olup, Kütahya ilinde böyle bir vaka bulunmamaktadır. Bu türlü asılsız haber yapanlar ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır."

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Kütahya’daki koronavirüs iddiaları ile ilgili son dakika açıklaması! Valilik corona virüsü…
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