N95 maske nedir, ne için kullanılır? Tek kullanımlık N95 maske corona virüsten korur mu, kaç gün kullanılır?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkarak hızla tüm dünyada yayaılım gösteren ölümcül korona virüsü salgınına ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün duyurulması sonrası önlemlerini almak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde N95 maske nedir fiyatları ne kadar? Tek kullanımlık maske virüsten korur mu? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya başladı. Peki, N95 maske nedir fiyatları ne kadar? Tek kullanımlık maske corona virüsten korur mu? İşte tüm detaylar...

N95 MASKE NEDİR, FİYATLARI NE KADAR? TEK KULLANIMLIK MASKE KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?

N95 MASKE NEDİR?

N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.

Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.

Korona virüse karşı korunmak için cerrahi maskelerin alınması tavsiye edilmektedir.

FİYATLARI NE KADAR?

N95 model maskelerin fiyatları satıldığı yerlere göre farklılık göstermektedir. Bazı e-alışveriş sitelerinde 30 Türk Lirası fiyatla satılırken, Maskenin model, kalite, marka ve filtre özelliklerine göre 350 Türk Lirası fiyata kadar ulaştığı görülüyor.