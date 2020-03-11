Otizmli gence öldüresiye dayak

TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul Avcılar'da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dövüldü. İddiaya göre yüzde 76 engelli engelli otizmli Taha Alper teyzesinin evinin önünde beklerken sokakta arabayla geçen O.M.'ye ve aracın içindeki kız arkadaşına seslendi. O.M. araçtan inerek Behrem'i kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dakikalarca dövdü. Genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ailenin şikâyeti üzerine polis O.M.'yi gözaltına aldı. Bir süre sonra serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Anne Zeliha Yıldırım, "Öldürme kastıyla oğluma saldırıyor. Kız arkadaşına şov yapıyor" dedi.