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Rabia ile ’nin çocukları var mı? Bala Hatun’un çocuğu oldu mu?

Gerek Türk tarihi gerek dünya tarihinde en önemli isimlerden bir tanesi olan ’nin ilk eşi Rabia olmuştur. Tarih boyunca toplamda 7 çocuğu olduğu bilinen Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt’te dünyaya gelmiş, 1324 yılında ise hayat gözlerini yummuştur. Osman Gazi ve Bala Hatun’un çocukları olup olmadığı konusu ATV ekranlarında yayınlanan dizisi nedeniyle merak ediliyor. Peki, Osman Gazi ve Rabia Bala Hatun’un çocukları var mı? Bala Hatun’un çocuğu oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 22:45 ABONE OL
Rabia Bala Hatun ile Osman Gazi’nin çocukları var mı? Bala Hatun’un çocuğu oldu mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Osman Bey ve Osmanlı'nın ilk dönemlerini anlatan dizi de Rabia Bala Hatun'un çocuğu oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Tarih boyunca toplamda 7 çocuğu olduğu bilinen Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiş, 1324 yılında ise hayat gözlerini yummuştur. Peki, Rabia Bala Hatun ve Osman Gazi'nin çocukları var mı? Bala Hatun'un çocukları oldu mu? İşte detaylar…

RABİA BALA HATUN İLE OSMAN GAZİ'NİN ÇOCUKLARI VAR MI?

Tarihteki çok önemli isimlerden biri olan Osman Gazi Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğludur. Babası Ertuğrul'dan aldığı bayrağı taşıyan Osman Gazi iki kez evlilik yapmıştır. Osman Gazi'nin ilk eşi yılında evlendiği Rabia Bala olmuştur. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur. Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey. Osman Gazi 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat etti.

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Rabia Bala Hatun ile Osman Gazi’nin çocukları var mı? Bala Hatun’un çocuğu oldu mu?
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