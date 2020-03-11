Ramazan ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan başlangıcı hangi tarihe denk geliyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayı ile ilgili olarak ne zaman başlayacak sorusu cevap aramaya devam ederken Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 dini günler takviminde on bir ayın sultanı için tarihler de verilmiş oldu. Son zamanlarda gündemde olan bu tarihler için geri sayım adeta başladı. Her yıl farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ay içerisinde İslam âlemi yapacakları ibadetler için hazırlıklara başlarken üç ayların da son ayı olarak biliniyor. Peki, 2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman ve hangi tarihlerde tutulacak? İşte Ramazan başlangıç tarihi…

RAMAZAN 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimde 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Aynı zamanda Ramazan ayının 23 Mayıs tarihinde sona ereceği biliniyor.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.