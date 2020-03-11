Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ ile 11 Mart Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

sonuçları açıklanıyor! MPİ ile 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyun olan ’nun 1304. hafta çekilişi şuanda gerçekleştiriliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 6 bilen sadece bir kişi olmuş ve 3 milyon 319 bin 493 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmuşlardı. Bu haftaki çekilişe de rağbet çok olurken, on binlerce şans oyunu sever ‘’ aratmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto sonuçları 11 Mart 2020 MPİ bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 21:29 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ ile 11 Mart Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi şuanda devam ediyor. On binlerce vatandaşın her hafta oynadığı oyunlar arasında yer alan Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 kişi olmuş ve 3 milyon 319 bin 493 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Hal böyle olunca bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça artmıştı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? Haberimizin içerisinden Sayısal Loto sonuçları 11 Mart 2020 MPİ bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ İLE SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI 11 MART

Sayısal Loto bilet sorgulama işlemini haberimizin içerisinden gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ ile 11 Mart Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA