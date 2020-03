Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ ile 11 Mart Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi şuanda devam ediyor. On binlerce vatandaşın her hafta oynadığı oyunlar arasında yer alan Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 kişi olmuş ve 3 milyon 319 bin 493 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Hal böyle olunca bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça artmıştı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? Haberimizin içerisinden Sayısal Loto sonuçları 11 Mart 2020 MPİ bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ İLE SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI 11 MART

Sayısal Loto bilet sorgulama işlemini haberimizin içerisinden gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…