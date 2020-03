Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı yaptığı basın açıklamasında kuru öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan bir erkek vatandaşın testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Koca, virüsü Avrupa teması üzerinden kaptığı belirlenen erkek hastanın izole edildiğini ve aile bireylerinin hepsi gözetim altında alındığını kaydetti.



'BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİK'

"Üzücü ama korkutucu olmayan bir haberi bildirmek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı:

Son dakika! Bakan Koca açıkladı: "Bir vatandaşımızda koronavirüs çıktı!" | Video

"Çin'in Vuhan kentinde bundan tam 90 gün önce, 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Yeni Koronavirüs, başka pek çok ülkeye bir iki hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen, Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler, Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizimse, salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı. Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada, direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünya ile ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Bugün (dün) akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından, detaylı bilgilerinin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizdeki ilk vakadır."



'14 GÜN KURALI ÖNEMLİ'

Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Koca, salgına karşı tedbirler konusunda ise şunları kaydetti:

"Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 Gün Kuralı... Dönüşlerinde 14 gün kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır. Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz."

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını sebebiyle, genel müdürlük merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika! Koronavirüs nedeniye hudut ve sahil çalışanlarının izinleri iptal edildi! | Video

TEDBİRİ ARTIR TEMASI AZALT

Sağlık Bakanı Koca, gün içinde ise TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na bilgi verdi, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Koca, "Risk belli çözüm de belli. Bu süreçte biz Avrupa'yı riskli görmüyorduk. Çin, İran, Kore, Japonya geçmişi olanları daha çok önemsiyorduk. Ama şimdi bütün dünyada seyahat öyküsü olanlar bizim için şüpheli olmaya başladı. O nedenle vatandaşımızın zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasını öneriyoruz. Yurtdışından gelen sağlık sorunu olmayan vatandaşımızın 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz. Yurt dışından gelenler, özellikle yaşlılar ve kronik hastalarla temas kurmamalı" diye konuştu. Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi. Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genelge yayımlayabileceğini de belirtti.



ÖRNEK ÜLKE TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı'nın yeni koronavirüsünün yayılmasına karşı gösterdiği başarılı mücadele dünyaya örnek oldu. Halk Sağlığı Laboratuvarı'ndaki uzmanlarnca gerçekleştirilen yerli kite 10 ülkeden 300 bin talep geldi. Koronavirüsün tespitini 90-120 dakika içinde yapabilen yerli kiti talep eden ülkeler arasında Japonya, Vietnam, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Libya, Cibuti, Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan yer alıyor. Yerli kiti en çok talep eden ülkeler arasında dünyada yeni koronavirüsten en fazla etkilenen Çin ve İran'ın 50 bin talep gerçekleştirmeleri dikkat çekiyor. Aralarında ABD, İngiltere, İtalya, Çin ve İran'ın da olduğu 27 ülke ise büyükelçilikleri aracılığıyla malzeme yardımı ile ortak çalışma, bilgi ve tecrübe paylaşımı için Türkiye'den işbirliği talebinde bulundu.