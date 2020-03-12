Kolonya corona virüsüne karşı tedbir amaçlı kullanılmaya başlandı. Hem evde hem aktarlardan alacağınız doğal kolonyalar corona virüsüne karşı hijyen için kullanılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve son olarak ülkemizde de görülen vakalar sağlık açısından tedbirleri arttırdı. On binlerce vatandaş aktarlarda 80 derece kolonya almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Geçmişten günümüze ülkemizde sıklıkla kullanılan ve ferahlatıcı özelliğiyle bilinen kolonyaların satışlarında artış yaşanmaya devam ediyor. Peki 80 derece kolonya nedir? Corona virüsüne karşı kolonya korur mu? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü?

80 DERECE KOLONYA NEDİR VE NASIL YAPILIR? KOLONYA CORONA VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Corona virüsü korunma yollarının başında gelen ve neredeyse tüm evlerde bulunan kolonya ile ilgili detaylar ise merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere Corona virüsü korunma yollarının başında gelen limon kolonyası alkol oranı 80 derecenin üzerinde olması gerektiği duyurulmuştu. Haberimizde 80 derece kolonya nedir, nasıl yapılır? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü? Sorularının yanıtlarına ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.