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Haberler Yaşam Haberleri 80 derece kolonya nedir, nasıl yapılır? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü?

nedir, nasıl yapılır? mü?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dezenfektan ürünlerine ilgiyi arttırdı. Ülkemizde de virüsün görülmesiyle birlikte satışlarında patlama yaşanıyor. Özellikle almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Korona virüsünden korunmak için temizlik, el hijyeni ve temiz koku şarttır. Maske takmak, elleri sabunla yıkamak ve alkollü kolonyalar kullanmak virüsten koruyor. Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir. Peki ve nasıl yapılır? Corona virüsüne karşı 80 derece kolonya korur mu? mü?

Giriş Tarihi: 12.3.2020 10:43 ABONE OL
80 derece kolonya nedir, nasıl yapılır? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü?

corona virüsüne karşı tedbir amaçlı kullanılmaya başlandı. Hem evde hem aktarlardan alacağınız doğal kolonyalar corona virüsüne karşı hijyen için kullanılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve son olarak ülkemizde de görülen vakalar sağlık açısından tedbirleri arttırdı. On binlerce vatandaş aktarlarda almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Geçmişten günümüze ülkemizde sıklıkla kullanılan ve ferahlatıcı özelliğiyle bilinen kolonyaların satışlarında artış yaşanmaya devam ediyor. Peki ? Corona virüsüne karşı kolonya korur mu? mü?

80 DERECE KOLONYA NEDİR VE NASIL YAPILIR? KOLONYA CORONA VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Corona virüsü korunma yollarının başında gelen ve neredeyse tüm evlerde bulunan kolonya ile ilgili detaylar ise merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere Corona virüsü korunma yollarının başında gelen limon kolonyası alkol oranı 80 derecenin üzerinde olması gerektiği duyurulmuştu. Haberimizde 80 derece kolonya nedir, nasıl yapılır? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü? Sorularının yanıtlarına ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.

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80 derece kolonya nedir, nasıl yapılır? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü?
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