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'daki vahşette flaş gelişme! Çöplükte aranıyor

'daki anne vahşetinde flaş gelişme yaşandı. Adıyaman'da cani annenin öldürdüğü bebek çöplüklerde aranıyor. Adıyaman'da, bir annenin yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine çöplükte arama çalışması başlatıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 11:37 ABONE OL
Adıyaman'daki vahşette flaş gelişme! Çöplükte aranıyor

Adıyaman'da acımasız annenin öldürdüğü bebek hakkında flaş gelişme yaşandı. Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden F.U'nun yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdükten sonra cesedi çöp konteynerine attığını belirtmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bölgedeki konteynerlerde bebeğin cansız bedenine ulaşılamaması üzerine savcılık talimatıyla kentteki çöplükte, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, çöplükte yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir ize rastlamadı. Bebeğin cesedinin arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Adıyaman'da iki gün önce, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklanmış, bebeğin cesediyse bulunamamıştı.

Son dakika... Bebeğini öldürüp çöpe atan vicdansız anne hakkında flaş gelişme!

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Adıyaman'daki vahşette flaş gelişme! Çöplükte aranıyor
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