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aktüel ürünler kataloğunda dev indirimler başlıyor! Cuma'dan itibaren indirim listesinde neler var?

aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Her hafta Cuma günü fırsat şöleni yaşatan BİM kataloğunda bu hafta teknolojik ürünlerde büyük indirimler yer alıyor. Kataloğu henüz incelememiş olan vatandaşlar ‘’ 13 Mart BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. İndirimli ürünler listesinin öne çıkan fırsatları arasında Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, Egzersiz Çekme Kayışı, Voit Smart Vücut Analiz Baskülü yer alıyor. Öte yandan yaza zayıf girmek isteyenler için spor aletlerinde ucuzluk fırsatları dikkat çekiyor. Her yaştan kişiye hitap eden kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte 13 Mart BİM aktüel ürünler tam listesi!

Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:11 ABONE OL
BİM 13 Mart aktüel ürünler kataloğunda dev indirimler başlıyor! Cuma'dan itibaren BİM aktüel ürünler indirim listesinde neler var?

Cuma günlerinin efsane indirimleri BİM aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. Kurumun resmi sitesinde yayınlanan katalogda teknoloji ve spor ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle ev hanımları '' 13 Mart BİM aktüel kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle her cebe hitap eden aktüel kataloğunda bu hafta granit tencere seti, Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, spor kıyafetlerinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. BİM aktüel ürünler listesinde yine birbirinden cazip, indirimli ürünlerle sizleri bekliyor. İşte BİM aktüel ürünler 13 Mart kataloğu indirimli tam liste!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 MART'TAN İTİBAREN BÜYÜK FIRSAT İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR…

Bu hafta yine çok çeşitli ve uygun fiyatlı BİM indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden 13 Mart 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam listeye ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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BİM 13 Mart aktüel ürünler kataloğunda dev indirimler başlıyor! Cuma'dan itibaren BİM aktüel ürünler indirim listesinde neler var?
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