Çekirge istilası Türkiye’ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, son durum nedir?

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini arttırabileceğini duyurdu. Doğu Afrika'nın ardından bu kez İran ve Irak'ta da görülmeye başlanan istila sebebiyle pek çok ülke bu durumu yaşıyor. Özellikle çiftçilikle uğraşan kişilerin başına sorunlar açan istila sürüsü, tarladaki ekinlerin talan edilmesi nedeniyle de pek çok sorunu beraberinde getirmeye başladı. Buna göre; çekirge istilasında son durum nedir? Çekirge İstilası Türkiye'ye geldi mi?

ÇEKİRGE İSTİLASI SON DURUM NE OLDU?

Sosyal medyada epey konuşulan konulardan bir tanesi çekirge istilası oldu. Son olarak İran ve Irak'ta görülen bu durum sebebiyle vatandaşlar internet üzerinden "Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?" araştırması yapıyor. Buna göre; çekirge istilası son durum nedir?

İşte bilgiler!