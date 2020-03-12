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Türkiye’ye geldi mi? , son durum nedir?

Gündemde en çok konuşulanlardan bir tanesi oluyor. Şubat ayında çok sayıda ülkede çekirge istilası görüldü. Özellikle Afrika’yı etkisi altına alan istila için araştırmalar devam ederken sürü kuzeye doğru hareket etmeye başladı. Çiftçilikle uğraşan kişilerin başına sorun açan istila nedeniyle, tarlalardaki ekinlerin kısa sürede talan edilmesi de ortaya çıkan sorunlar arasında yer alıyor. Hindistan ve Çin’de görülmesinin ardından İran ve Irak’ta da görülmesi Türkiye’de olup olmadığına dair merakı arttırdı. Buna göre; , son durum nedir? Türkiye’ye geldi mi?

Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:46 ABONE OL
Çekirge istilası Türkiye’ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, son durum nedir?

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini arttırabileceğini duyurdu. Doğu Afrika'nın ardından bu kez İran ve Irak'ta da görülmeye başlanan istila sebebiyle pek çok ülke bu durumu yaşıyor. Özellikle çiftçilikle uğraşan kişilerin başına sorunlar açan istila sürüsü, tarladaki ekinlerin talan edilmesi nedeniyle de pek çok sorunu beraberinde getirmeye başladı. Buna göre; çekirge istilasında son durum nedir? Çekirge İstilası Türkiye'ye geldi mi?

ÇEKİRGE İSTİLASI SON DURUM NE OLDU?

Sosyal medyada epey konuşulan konulardan bir tanesi çekirge istilası oldu. Son olarak İran ve Irak'ta görülen bu durum sebebiyle vatandaşlar internet üzerinden "Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?" araştırması yapıyor. Buna göre; çekirge istilası son durum nedir?

İşte bilgiler!

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Çekirge istilası Türkiye’ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, son durum nedir?
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