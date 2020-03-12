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'li zabıtasına ‘rüşvet’ suçüstüsü! Gözaltına alındı

’li Zabıta Müdürlüğü’nde görevli bir zabıta görevlisine yönelik rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Bir firmadan rüşvet aldığı sırada suç üstü yapılan zabıta görevlisi Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerince gözaltına alındı.

Sema ALİM Sema ALİM Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 21:29 ABONE OL
CHP'li Şişli Belediyesi zabıtasına ‘rüşvet’ suçüstüsü! Gözaltına alındı

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli bir zabıta görevlisi, yabancı uyruklu bir firmanın evraklarında eksiklikleri olduğu gerekçesiyle firmayı sıkıştırmaya başladığı iddia edildi.

Evraklarında eksiklikler olduğu gerekçesiyle bu eksiklikleri gözardı edebilmesi ve firmanın süre kazanması vaadiyle Zabıta görevlisinin rüşvet istediği ileri sürüldü.

Firma yetkisi, Şişli Belediyesi personelinin rüşvet talebi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Savcılıkça olayla ilgili emniyete teknik takip için talimat verildi.

RESTORANDA BULUŞTULAR

Edinilen bilgiye göre, Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerince firma yetkisi ile anlaşıldı. Firma yetkilisi rüşveti vermek için Nişantaşı'da restoranda görevli ile bir buluşma gerçekleştirdi.

Emniyet, rüşvetin verilme anında restoranda önlem alarak zabıta memuruna operasyon yapıldı. Rüşvet aldığı esnada yakalanan şüpheli Zabıta memuru gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.

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CHP'li Şişli Belediyesi zabıtasına ‘rüşvet’ suçüstüsü! Gözaltına alındı
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