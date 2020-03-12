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virüsü aşısı bulundu mu ve son durum ne? aşı ve tedavi çalışmalarında son durum bilgileri neler? İşte merak edilenler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü için aşı çalışmaları sürürken son dakika haberleri peş peşe geliyor. Virüsten korunma ve tedavi yöntemleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken ‘’ virüsü aşısı bulundu mu?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Çin'de yeni tip (Kovid-19) salgınıyla alakalı Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 24 yeni vaka saptandı. Salgının Çin’den sonra en sık görüldüğü yerler; Güney Kore, İtalya ve İran olarak bildirildi. Virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte özellikle toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekildiğinin altını çizen yetkililer corona virüs tedavi ve aşı çalışmalarına hız kazandırdılar. Peki bulundu mu? Corona virüsü (Koronavirüs) aşı ve tedavi çalışmalarında son durum ne?

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:15 ABONE OL
Corona virüsü aşısı bulundu mu ve son durum ne? Koronavirüs aşı ve tedavi çalışmalarında son durum bilgileri neler? İşte merak edilenler

virüsü aşısı bulundu mu? COVID-19 adıyla bilinen Corona virüsünün ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı. Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede çevre ülkelere yayılan virüs için tedavi yöntemleri ve aşı çalışmaları devam ediyor. Corona virüsünün özellikle 60 yaş üstü kesim, kalp ya da kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan ve bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlar için ciddi risk teşkil ettiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar korona virüsten korunma yöntemleri için aşı çalışmalarını hızlandırırken salgından korunma yöntemleri için sürekli bilgilendirme yapıyor. Peki mu? tedavi ve aşı çalışmalarında son durum nedir? İşte detaylar…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada yayılmaya devam ediyor. Haberimizde, ve tedavi yöntemlerine dair detaylı bilgiler yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı, korona virüsünden korunma yollarını içeren ve Corona virüsünden nasıl korunuruz sorusunu yanıtlayan birçok paylaşımda bulundu.

İşte corona virüsü aşısı ve tedavisi ile ilgili detaylar…

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Corona virüsü aşısı bulundu mu ve son durum ne? Koronavirüs aşı ve tedavi çalışmalarında son durum bilgileri neler? İşte merak edilenler
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