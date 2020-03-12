Corona virüs cep telefonu ve kağıt paradan bulaşır mı? Profesör Tayar'dan son dakika corona önlemi açıklaması!

Dünya genelinde büyük bir paniğe neden olan Çin'de, İtalya'da, İran'da, Fransa'da, İspanya'da, ABD'de, Yunanistan'da, Panama'da ölümlere sebebiyet veren corona virüsü hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Vatandaşlar arasında virüsün cep telefonu ve kağıt, madeni para yoluyla bulaşıp bulaşmayacağı konusunda araştırmalar yapılıyordu. Uludağ Üniveristesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sayar, bu durumla ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu.

PROF. DR. TAYAR: VİRÜSLERİN YAŞAYABİLMESİ İÇİN CANLI HÜCRELERE İHTİYACI VAR!

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının görülmesi üzerine birçok uzman korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda açıklamalarda bulundu. Corona virüs hakkında özellikle sosyal medyada yer alan birçok paylaşımın bilgi kirliği yarattığına dikkati çeken Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Corona virüsten korunmanın en kolay yolunun sık aralıklarla ellerin bol sabunlu suyla en az 28 saniye yıkanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Tayar, sosyal medyada dolaşan ' Elma sirkesi, sarımsak, kelle paça çorbası' gibi besinler tüketilerek virüsten korunmanın mümkün olmadığı uyarısını yaptı.