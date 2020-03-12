Dünyayı adeta alarma geçiren Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar bu salgın ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan bu virüs ile ilgili birçok iddia ortaya atılsa da genel olarak virüsün hayvanlarda bulunup insanlara bulaşması ve sonrasında mutasyon geçirmesi ile ortaya çıktığı öne sürülüyor. Bilgilendirmeye göre, genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde bulunuyor. Peki, Corona virüs nasıl ortaya çıktı? Korona virüs ilk olarak nerede ve ne zaman görüldü, nasıl bulaştı ve yayıldı? İşte konu ile ilgili olarak merak edilen tüm detaylar…

CORONA VİRÜS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa yol açabilen ve birçok türü bulunan virüslere "Coronavirus" denilmektedir. İnsanlarda genellikle soğuk algınlığına yol açan bu virüsler hayat kayıplarına varan tablolara da neden olabilmektedir. 2002 yılında Çin'in Guangdong Eyaleti'nde başlayan SARS-CoV virüsü salgını dünya genelinde 17 ülkeye yayılmıştır. Bu salgında 8098 kişi hastalığa yakalanmış ve 774 kişi hayatını kaybetmiştir. 2012 yılında Suudi Arabistan'da başlayan MERS-CoV virüsü salgını ise dünya genelinde 27 ülkeyi etkilemiş, salgına yakalanan 2499 kişiden 861'i hayatını kaybetmiştir.

2019 yılının son günlerinde Çin'in Hubei Eyaleti'ne bağlı Wuhan şehrinde hastaneye başvuran pnömoni vakalarında bir kümelenme olduğu fark edilmiştir. İlk vakalar, epidemiyolojik olarak Wuhan'daki bir hayvan pazarı ile ilişkilidir. 27 Aralık 2019 tarihinde Wuhan'daki bir hastaneye ağır pnömoni tanısıyla üç hasta yatırılmıştır. İlk vaka, Wuhan'daki hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındır. Bu vakada hastalık, 23 Aralık 2019 tarihinde ateş, öksürük ve göğüste sıkışma hissiyle belirti vermiştir. Dört gün sonra ateşi düşmüş, öksürük ve nefes darlığı ise artmıştır ve Toraks BT'de pnömoni ile uyumlu bulgular görülmüştür. İkinci hasta, hayvan pazarından sıklıkla alışveriş yapan 61 yaşında bir erkektir. Bu vakada, ateş ve öksürük 20 Aralık 2019 tarihinde başlamıştır. Hasta bir hafta sonra solunum sıkıntısı ile hastaneye başvurmuştur. Hastanede ilk iki gün içinde giderek kötüleşmiş ve entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır.

CORONA VİRÜS İLK OLARAK NE ZAMAN VE NEREDE GÖRÜLDÜ?

Corona virüsü ilk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır.

CORONA VİRÜS NASIL YAYILDI?

İlk hastalarda alınan örnekler bilinen birçok patojen için test edilmiştir. Yarasa SARS-CoV virüsüne yüzde 85 oranında benzerlik gösteren yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) tanımlanmıştır. Virüsün damlacık ve yakın temas ile bulaştığı tespit edilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan'daki hayvan pazarı kapatılmıştır.