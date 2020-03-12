60 ve 80 derece maske ne anlama geliyor, ne demek? Koronavirüs (corona virüsü) korunma yolları: Kolonya corona virüsünden korur mu?

Corona virüsü korunma yolları ile ilgili tüm detaylar ülkemizde bir vakanın tespit edilmesi sonrasında araştırma konusu haline gelirken uzmanların limon kolonyası tavsiyesi üzerine birçok market zinciri stoklarının tükenmeye başladığı açıklamalarında bulundu. Bununla ilgili olarak "Kolonya Corona virüsü öldürür mü, virüsten korur mu? Gibi birçok araştırma internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, 60 ve 80 derece kolonya nedir, ne anlama gelir, corona virüsü öldürür mü? Korona virüsten korunmak için kolonya alkol oranı kaç olmalı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

60 VE 80 DERECE KOLONYA NEDİR, NE ANLAMA GELİR? CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Birçok uzman tarafından Corona virüsü korunma yollarının başında gelen limon kolonyası alkol oranı 80 derecenin üzerinde olması gerektiği duyurulmuştu. Ülkemizde vakaya rastlanması ile binlerce vatandaş tedbirleri güçlendirmeye başladı. Peki, 60 ve 80 derece kolonya ne demektir, ne anlama gelir?

İşte detaylar…