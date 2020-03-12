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Koronavirüs (Covid-19) ilk kez nerede görüldü, nasıl yayıldı? nasıl, nerede ortaya çıktı?

2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan corona virüsü salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Belirti veren bir hastalık olan ve özellikle solunum yolu rahatsızlıkları ile kendini belli eden bu hastalığın ilk belirtileri arasında kuru öksürük, ateş, halsizlik, eklem ağrısı, boğaz ağrısı, solunum sıkıntıları gibi durumlar yer alıyor. Solunum yollarını hedef alan bu salgın bulaşıcı olduğundan corona virüsünden korunma yolları araştırılıyor. Öte yandan koronavirüs 1960 yılında tespit edilmiş ve birkaç çeşidi olan bir rahatsızlıktır. Daha çok hayvanlarda görüldüğü bilinse de ilk kez insanlarda görülmeye başlanmıştır. Buna göre; ? Covid-19 ilk kez nerede görüldü?

Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:05 ABONE OL
Koronavirüs Covid-19 ilk kez nerede görüldü, nasıl yayıldı? Corona virüs nasıl, nerede ortaya çıktı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını yayılmaya devam ediyor. İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa yol açabilen ve birden fazla çeşidi bulunan bu salgın genel olarak solunum yolu problemleri ile ortaya çıkmaktadır. Bulaşıcı olduğundan kişilerin mutlaka önlem alması, hijyene, el temizliğine dikkat etmesi gerekmektedir. İlk belirtileri arasında yer alan öksürük, nefes darlığı ve ateş gibi durumlar varsa dikkatli olunması gerekmektedir. Buna göre; ? ilk kez nerede görüldü?

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Corona virüsü nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm dünyaya yayılan ve etkisi hala süren corona virüs salgını ile ilgili detaylar merak ediliyor. İlk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ?

İşte bilgiler!

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Koronavirüs (Covid-19) ilk kez nerede görüldü, nasıl yayıldı? Corona virüs nasıl, nerede ortaya çıktı?
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