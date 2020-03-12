Koronavirüs (Covid-19) ilk kez nerede görüldü, nasıl yayıldı? Corona virüs nasıl, nerede ortaya çıktı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa yol açabilen ve birden fazla çeşidi bulunan bu salgın genel olarak solunum yolu problemleri ile ortaya çıkmaktadır. Bulaşıcı olduğundan kişilerin mutlaka önlem alması, hijyene, el temizliğine dikkat etmesi gerekmektedir. İlk belirtileri arasında yer alan öksürük, nefes darlığı ve ateş gibi durumlar varsa dikkatli olunması gerekmektedir. Buna göre; corona virüsü nasıl ortaya çıktı? Corona virüs ilk kez nerede görüldü?

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Corona virüsü nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm dünyaya yayılan ve etkisi hala süren corona virüs salgını ile ilgili detaylar merak ediliyor. İlk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nasıl ortaya çıktı?

İşte bilgiler!