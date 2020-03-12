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’da corona virüsü tedbirleri alınıyor

Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte ediliyor. Çorum Belediye Başkanı yaptığı açıklamada "Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki korona virüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 12:09 ABONE OL
Çorum’da corona virüsü tedbirleri alınıyor

Çorum'da korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Ekipler cami, okul, otobüs durakları, çocuk parklarının yanı sıra toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklar toplum dezenfekte ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları, kapalı duraklar, camiler, çocuk oyun alanları, otobüs terminali, Belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Başkan Aşgın:

"Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak son günlerde gündemde olan korona virüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki korona virüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

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Çorum’da corona virüsü tedbirleri alınıyor
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