Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 13 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

İslam alemi için önemli günlerden olan Cuma gününe sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu önemli günde her hafta olduğu gibi bu hafta da Müslüman vatandaşlarımız namaz ibadeti için camileri dolduracak ve dualar edecek. Öte yandan namaza gidecek olan vatandaşlarımız camilere gitmeden önce arama motorlarında yoğun şekilde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Şeklinde soruyla bilgi edinmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Peki, bugün 13 Mart Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (13 MART CUMA)

İşte detaylar;