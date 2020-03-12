Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri CZN Burak’ın garsonuna 35 yıl hapis cezası

CZN Burak’ın garsonuna 35 yıl hapis cezası

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 ABONE OL
CZN Burak’ın garsonuna 35 yıl hapis cezası
İstanbul Levent'te Hatay Medeniyetler Sofrası isimli işletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. Mehmet G., belindeki silahı çıkararak Zekeriya H.'yi 2 el ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan Mehmet G. tutuklandı.



Sosyal medya fenomeni olan CZN Burak lakaplı işletme sahibi Burak Özdemir olayla ilgili alınan ifadesinde, ikili arasında yaşanan kavgayı çalışanlarından öğrendiğini, olaya karışan 5 kişinin de çalışanları olduğunu ifade etti. Savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda 4 kişinin müşteki olduğu bir iddianame hazırladı. İddianamede Mehmet G.'nin olay yerinden kaçtığı sırada Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığının tespit edilmesi üzerine 'Kasten öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Hakaret" suçları kapsamında müebbet hapsi istendi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mehmet G. 35 yıl hapse mahkum oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CZN Burak’ın garsonuna 35 yıl hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA