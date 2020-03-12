Ebabil Kuşları Kâbe’yi tavaf etti

Suudi Arabistan yönetimi dünya genelinde yayılan Korona Virüsü'nün yayılmasını engel olmak maksadıyla Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik olarak anılan Kâbe'yi kapatmış, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldığını duyurmuştu. Suudi Arabistan yönetimi dezenfekte çalışmalarının ardından Kâbe'yi tekrar açmıştı.Bilindiği üzere Kâbe çok nadir ziyarete kapatılıyor. En son Suudi Arabistan, Kâbe'yi, "Kâbe Baskını"nın yaşandığı 1979 yılında kapatmıştı. 41 yıl sonra Korona Virüs'ün yayılmasını engelleme maksadıyla Kâbe ziyarete kapatılıp yeniden açılmış oldu.Sosyal medyada Kâbe'nin kapatılması ardından birçok paylaşım yapıldı. Kimi Kâbe'nin kapatılmasını eleştirdi, kimi hastalık için Kâbe'nin daha öncede kapatıldığını savundu. Kimi ise dezenfekte çalışmaları sürerken bir grup kişinin tavafa devam edebileceğini savundu. Çeşitli kaynaklarda, Kâbe'deki bu görüntüleri çekenin ise bir Türk umreci olduğu belirtildi.Suudi Arabistan'da Kâbe kapalıyken Ebabil Kuşları'nın Kâbe'yi tavaf ettiği görüntüler duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yer alan Ebabil Kuşları Kâbe'yi yıkmak için gelen dönemin en acımasız ve İslam düşmanı Yemen Valisi Ebrehe'nin ordusuna karşı taşlarla savaşmıştı. Kâbe'yi tavaf eden Ebabil Kuşları'nın görüntüsü Allah'ın Ebabil Kuşlarıyla Kâbe'yi nasıl koruduğunu akla getirmiş oldu.

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