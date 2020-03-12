El ele verdik Ahmet kurtuluyor

BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ

Batman'da beyincik erimesi hastalığına (NCL2) yakalanan Ahmet Çınar Abay (5) için SABAH' ın "El ele verelim Ahmet'i kurtaralım" haberiyle başlayan kampanyada ilki adım atıldı. Batman Valiliği öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasında Ahmet Çınar'ın ilacını alabilmesi için 3 milyon TL toplandı. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi sonucu Ahmet Çınar, tedavisi için Ankara'ya getirilerek Gazi Üniversitesi Çocuk Nöroloji Servisi'ne yatırıldı. Prof. Dr. Ebru Arhan'ın kontrolünde dün ilke adım atıldı. Doç. Dr. Alp Özgün Börcek'in ameliyat ettiği Ahmet Çınar'ın ilaçla tedavisine başlanacak. İlk üç aylık tedavi için 874 bin TL ödeme yapılarak ilaç getirtildi. İlacı Türk Eczacılar Birliği yüzde 3'lük komisyonu almadı. Anne Fatma Abay, "Gazeteniz imdadımıza bir hızır gibi yetişti. Aylardır bugünü hayal ediyordum" dedi. Baba İhsan Abay ise "Heyecanlıyız. Bu bizim son umudumuzdu. Eşimle birlikte bütün gece dua ettik. SABAH'ın yayınları yeniden hayata tutunmamıza vesile oldu.