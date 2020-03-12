Gaziantep'te 794 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik 794 personelin katılımıyla helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon düzenlendi.

Mahalle abluka altına alınarak ve yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, tüm sokakların girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.

Ekiplerce 5 bin 330 kişinin üstü arandı, 46 ikamet, 112 umuma açık yer ve 1290 araçta arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 838 gram sentetik uyuşturucu, 156 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi, 8 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

"Uyuşturucu imal ve ticareti" ile "Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 48 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.