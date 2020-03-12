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’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti: Polis zor anlar yaşadı

'un ilçesinde sabah saatlerinde Bonzaili sürücü dehşeti yaşandı. kullanan sürücüyü ayıltmak isteyen polis ekipleri zor anlar yaşadı. Şişli'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yardıma koşan vatandaşlar araç içerisinde sızan sürücünün yaralı olduğunu düşünerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Bir türlü ayılmayan ve polise zor anlar yaşatan sürücü, hastaneye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 10:12 ABONE OL
İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti: Polis zor anlar yaşadı

Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 PE 6799 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cüneyt A.(46), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, otomobilin içerisindeki Cüneyt A.'nın kötü durumda olduğunu görünce yaralandığını sanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sızan sürücüde herhangi bir yara olmadığını fark etti.

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İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti: Polis zor anlar yaşadı
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