İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti: Polis zor anlar yaşadı

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 PE 6799 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cüneyt A.(46), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, otomobilin içerisindeki Cüneyt A.'nın kötü durumda olduğunu görünce yaralandığını sanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sızan sürücüde herhangi bir yara olmadığını fark etti.

