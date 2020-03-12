İstiklal Marşı 99 yıl önce bugün kabul edildi! İstiklal Marşı kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılında yurdun birçok kesiminde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy da rahmetle anılıyor. Tam 99 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın en başlarında, İstiklal savaşımızın ruhunu yansıtan bir marş için düzenlenen yarışma neticesinde, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, çokca takdir edilmiş ve büyük bir beğeni ve oy ile 1. seçilmişti. 41 mısra ve 12 kıtadan oluşan İstiklal Marşı; bağımsızlık, savaş, medeniyet, inanç, maneviyat, cesaret, kahramanlık ve umut gibi temalar üzerine örülmüştü. Bununla beraber her yıl Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ülkemizde bu anlamlı gün coşku ile anılmaya devam ediyor. Peki, İstiklal Marşı'nın kabulü kısaca nasıl oldu? İşte 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı…

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ 99. SENESİNDE MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI İLE ANILIYOR!

Maarif Vekaleti, Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin millî bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla 1921'de bir güfte yarışması düzenledi. Yarışmaya toplam 724 şiir katıldı. Eser gönderenler arasında Kazım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı. "Çanakkale Şehitleri" ve "Bülbül" gibi şiirlerin sahibi Mehmet Akif'in "Milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini" düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir.

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